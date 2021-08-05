Делали кесарево сечение, – MamaRika поделилась деталями первых родов

Два дня назад, 2 августа, MamaRika родила первенца. На время беременности певица с мужем Сергеем Середой переехала в Одессу, однако для родов выбрала частную клинику в Киеве. Как сообщила звезда, не зря, ведь ей пришлось делать кесарево сечение.

Знаменитость в конце концов рассекретила, что роды были запланированы на 10 августа. В воскресенье, 1 августа, MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) с мужем Сергеем Середой поехала на плановый осмотр. По совету врача она осталась в роддоме, но не подозревала, что схватки начнутся уже ночью.

Стоит знать Певица MamaRika впервые стала мамой

"Я почувствовала, что мне тянет живот. Находясь под контролем врача, под утро мы все-таки поняли – началось", – вспомнила певица.

Я что, ежик в тумане, слепо доверилась супербригаде врачей, и недаром. В конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение,

– заявила MamaRika.

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Как протекала беременность MamaRika