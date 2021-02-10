Герои 9 сезона шоу "Холостяк" продолжают покорять публику романтическими съемками. Никита Добрынин с беременной женой Дашей Квитковой отправились в заснеженный лес под Киевом и показали в сети чувственные фото.

Уже несколько дней столицу щедро засыпает снегом. Если для большинства украинцев снежные заносы создают дискомфорт, то для звездной четы Даши Квитковой и Никиты Добрынина – это хорошая возможность для эффектной зимней съемки. Пара сбежала из столицы в заснеженный лес.

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В своем профиле в инстаграме ведущий рассказал, что с возлюбленной они оставляли первые следы в сугробах и постоянно искали сеть. "Лучший способ полюбить зиму – сбежать из города, из этих невыносимых пробок", – признался Никита Добрынин.

Чувственная фотосессия Даши Квитковой с мужем

Для съемки блогерша выбрала широкие теплые штаны светло-серого цвета, полосатый свитер, массивные черные ботинки и короткую серую куртку. Несмотря на мороз и метель беременная девушка позировала с расстегнутой верхней одеждой. Опережая вопрос подписчиков, Даша Квиткова отметила, что в таком look она не замерзла и холодно ей не было.

Вместе с тем Никита Добрынин предстал в образе total black – укороченных брюках, худи, пуховой куртке и ботинках. Среди заснеженного хвойного леса влюбленные позировали держась за руки, нежно целовались, обнимались и танцевали на камеру. Сказочные кадры супругов фоловеры оценили почти 100 тысячами лайков.

"Люблю нашу семью. Спасибо, что моя улыбка не сходит с моего лица", – лаконично написала блогерша.