Популярная украинская блогерша, жена телеведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова ожидает рождения первенца. Девушка рассказала о своей беременности и теперь делится интересными моментами особого периода в жизни. В частности, знаменитость рассказала, сколько килограммов набрала во время беременности.

Даша Квиткова невероятно счастлива находиться в статусе будущей мамочки. Она очень хотела этого и совсем скоро мечта осуществится. А пока в заметках на личной странице в инстаграме блогер рассказывает, как изменилась ее жизнь за более чем 4 месяца беременности.

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Даша Квиткова о беременности

Девушка поделилась, что ровно через 2 недели начнется 5 месяц ее беременности. Он будет с 17 по 20 неделю. Также девушка рассказала, как правильно считать беременность. Все привыкли к тому, что этот период длится 9 месяцев, однако на самом деле – 10. Женщина вынашивает ребенка в течение 40 недель, что равняется десяти акушерским месяцам.

Даша отметила, что можно запутаться в подсчетах, если вести их самостоятельно. Именно поэтому многие женщины пользуются специальными программами, которые показывают, какой у них месяц, неделя и тому подобное.

Даша Квиткова о весе во время беременности

На 15 неделе беременности вес блогерши составляет 58 килограммов. Даша отмечает, что она взвешивается утром, перед тем, как начинает пить, есть и много ходить.

Квиткова поделилась, что перед беременностью она весила 55 килограммов. Тогда она могла ограничивать себя в еде, придерживалась диет и пропускала приемы пищи.

Как только я узнала о беременности, сразу убрала все свои рамки. Я регулярно завтракаю, обедаю и ужинаю. Это здоровая пища. Если чего-то сильно-сильно хочется, то позволяю себе это. Не ем слишком много сладостей или булочек,

– поделилась Квиткова.



Беременная Даша Квиткова на Мальдивах / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Будущая мама также рассказала, что сладкого очень хотела в первом триместре, потом через несколько дней соленого. Она попросила подписчиков не волноваться о ее питании, поскольку у нее есть врач, с которым она всегда на связи. Даша совсем не хочет вредить своему телу и ребенку.