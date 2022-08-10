Группа Coldplay спела вместе со Святославом Вакарчуком в Брюсселе: видео пронимает до мурашек

Британская группа Coldplay уже не в первый раз поддерживает Украину. На концерте в Брюсселе коллектив выступил со Святославом Вакарчуком.

Знаменитая британская группа Coldplay продолжает поддерживать Украину и проявлять свою солидарность с нашим народом разными способами. Лидер группы Крис Мартин завязывает на руках сине-желтые ленты, а музыканты приглашают на сцену украинцев.

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Coldplay выступили с Вакарчуком

9 августа в Брюсселе прошел очередной концерт группы Coldplay. На сцену с ними неожиданно вышел лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Вместе музыканты спели легендарную песню "Обними".

Coldplay и Святослав Вакарчук спели в Брюсселе: смотрите видео

Как раньше Coldplay поддерживали Украину

Фронтмен группы Крис Мартин в начале июля на одном из концертов исполнил хит "Океана Эльзы" в дуэте с уличным музыкантом из Украины Ромарио Пунчем, которого встретил перед концертом на берегу Вислы.

Также музыканты приглашали на сцену детей из Украины. Участники детского хора исполнили песню Something Just Like This.

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