Приянка Чопра является не только звездой Болливуда, но и послом доброй воли ООН. В своем инстаграмме Приянка поделилась с более чем 80-миллионной аудиторией подписчиков трогательным видео встречи с украинцами.

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Приянка Чопра встретилась с украинцами в Варшаве

На ролике, опубликованном моделью, видно, как она играет с украинскими детьми, благодарит их за подарки. Украинцы всегда приветливы и гостеприимны. Для Приянки дети подготовили куклы ручной работы, которые назвали в ее честь. Одна из украинок рассказала звезде, как война разделила ее семью. Во время этого разговора Чопра не смогла сдержать слез.

Невидимые раны войны – это то, что мы обычно не видим в новостях. Тем не менее, они были настолько очевидны сегодня, в первый день моей миссии ЮНИСЕФ в Варшаве. 2/3 детей из Украины были перемещены (внутри страны и за ее пределами). Это огромное число является разрушительной реальностью войны, когда 90% людей, пересекающих границу, женщины и дети,

– написала актриса.

Украинские дети так же, как и все остальные, имеют право на безопасность и образование. Они не хотят жить в войне, в разлуке с родными. Приянку очень удивило то, что сбежавшие от войны люди продолжают волонтерить, помогать другим: "Как вы делаете это, если вы сами нуждаетесь в поддержке, когда сами пережили такую травму?".