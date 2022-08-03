Приянка Чопра является не только звездой Болливуда, но и послом доброй воли ООН. В своем инстаграмме Приянка поделилась с более чем 80-миллионной аудиторией подписчиков трогательным видео встречи с украинцами.
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Приянка Чопра встретилась с украинцами в Варшаве
На ролике, опубликованном моделью, видно, как она играет с украинскими детьми, благодарит их за подарки. Украинцы всегда приветливы и гостеприимны. Для Приянки дети подготовили куклы ручной работы, которые назвали в ее честь. Одна из украинок рассказала звезде, как война разделила ее семью. Во время этого разговора Чопра не смогла сдержать слез.
Невидимые раны войны – это то, что мы обычно не видим в новостях. Тем не менее, они были настолько очевидны сегодня, в первый день моей миссии ЮНИСЕФ в Варшаве. 2/3 детей из Украины были перемещены (внутри страны и за ее пределами). Это огромное число является разрушительной реальностью войны, когда 90% людей, пересекающих границу, женщины и дети,
– написала актриса.
Мировые звезды поддерживают Украину
- Знаменитая группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто.
- Дженнифер Лопес выступила в поддержку Украины в Италии, где собрала около 8 миллионов долларов.
- Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24 и создал свитшот с символикой Украины.