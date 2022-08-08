В Киеве у звезды Голливуда Джессика Честейн была насыщенная программа, в том числе встреча с президентом Зеленским. Однако она нашла время и на кофе. Угощали ее в эспрессо-баре ONE LOVE coffee на шестом этаже в PinchukArtCentre.
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Джессика Честейн сходила на кофе в киевскую кофейню
В кафе ONE LOVE coffee обладательницу Оскара Джессику Честейн лично встретил ее соучредитель Владимир Задирака. Он тепло отозвался о визите американской актрисы.
Радостно и приятно от того, что такая женственность Джессика Честейн пришла к нам в Киев. Поддержка мирового сообщества – это просто,
– написал Владимир Задирака в своем фейсбуке.
Джессика Честейн с соучредителем кофейни ONE LOVE coffee / Фото из фейсбука Владимира Задираки
Джессика Честейн с соучредителем кофейни ONE LOVE coffee / Фото из фейсбука Владимира Задираки
Друзья Задиры эмоционально отреагировали на его фотосет с Джессикой Честейн:
- "Великолепный выбор лучшего кофейного места в Киеве! Очень красиво выглядите вместе, такие живые и улыбающиеся";
- "Только вчера просмотрела The Forgiven с ней, а сегодня она уже в Киеве";
- "Повезло тебе";
- "Моя любимая актриса";
- "Просто слов нет".
Почему Джессика Честейн повторила за Анджелиной Джоли
В апреле голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли тоже была в Украине. В отличие от Честейн, сначала ее заскочили не на вокзале, а в одном из кафе в Сиховском районе Львова. Потом там даже появилось "Звездное комбо. Выбор Джоли" – королевский круассан и капучино XXL.