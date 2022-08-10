Знаменитий британський гурт Coldplay продовжує підтримувати Україну та виявляти свою солідарність з нашим народом різними способами. Лідер гурту Кріс Мартін зав'язує на руках синьо-жовті стрічки, а музиканти запрошують на сцену українців.
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Coldplay виступили з Вакарчуком
9 серпня у Брюсселі відбувся черговий концерт гурту Coldplay. На сцену з ними несподівано вийшов лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. Разом музиканти заспівали легендарну пісню "Обійми".
Coldplay та Святослав Вакарчук заспівали в Брюсселі: дивіться відео
Як раніше Coldplay підтримували Україну
- Фронтмен гурту Кріс Мартін на початку липня на одному з концертів виконав хіт "Океану Ельзи" в дуеті з вуличним музикантом з України Ромаріо Пунчем, якого зустрів перед концертом на березі Вісли.
- Також музиканти запрошували на сцену дітей з України. Учасники дитячого хору виконали пісню Something Just Like This.
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