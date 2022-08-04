"Князь Тьмы возвращается", – объявили представители Оззи Осборна. 9 сентября состоится премьера его 13-го студийного альбома Patient Number 9, и он будет в поддержку Украины.

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Оззи Осборн выпускает альбом в цветах украинского флага

Новый студийный альбом Оззи Осборна Patient Number 9 уже доступен по предварительному заказу. "Ограниченный тираж эксклюзивного 2-LP сине-желтого винила в цветах украинского флага", – говорится в описании на Spotify.

Стоимость пластинки – 38 долларов (1 400 гривен). Все вырученные из продажи средства британский рокер обещает отдать волонтерской организации Third Wave Volunteers. Она эвакуирует из Киева детей-сирот с особыми потребностями, которых усыновили в США. В Америку их доставляют из Румынии на самолетах Medivac.

В феврале мой сын Джек работал с Third Wave Volunteers над эвакуацией из Украины детей-сирот с особыми потребностями. Просто сейчас Украина ужасно нуждается в помощи, особенно после того, как началась война, поэтому кажется правильным работать над таким важным делом,

– подчеркнул сам Оззи Осборн.

Новый сине-желтый винил Оззи Осборна / Фото из твиттера

За такое решение Оззи Осборна в твиттере благодарят не только украинцы, но и фаны со всего мира:

"Спасибо за творческий и продуманный способ поделиться музыкой, одновременно предоставив возможность помочь другим";

"Огромное уважение и безграничная благодарность за поддержку Украины";

"Большая благодарность за все, что вы делаете для Украины";

"Благослови вас Боже, сэр".

Оззи Осборн не в первый раз поддерживает Украину

В апреле Оззи Осборн и его супруга Шэрон объявили, что готовы принять украинских беженцев в своем доме в небольшом селе Джорданс, расположенном в графстве Бакингемшир в Великобритании. Звездные супруги там не проживают, поэтому не хотят, чтобы недвижимость пустовала в такие сложные времена.