Лайма Вайкуле объявила, что больше не будет выступать в России. Она не хочет иметь ничего общего со страной, ежедневно убивающей мирных украинцев.

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Лайма Вайкуле поддержала Украину

В Литве артистка выступила с музыкантом Янисом Стибелисом. Они вышли к зрителям с огромным сине-желтым флагом.

А как же по-другому? Чего еще можно было ожидать от меня? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты и убивают все живое,

– высказалась Вайкуле.

Артистка добавила, что сейчас люди должны объединиться против войны и против тех, кто развязал эти жестокие убийства. Зло должно быть наказано.

Отметим, Лайма Вайкуле имеет немало поклонников в россии. Там она часто бывала с гастролями. Но сейчас присоединилась к звездам, публично осудившим российскую агрессию. Удивительно, что есть некоторые украинки, которые продолжают жить и работать в россии, будто никакой войны нет.

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Это не первый случай, когда артистка поддерживает Украину. В 2018 году Лайма Вайкуле объявила, что не будет выступать во временно оккупированном Крыму ни за один гонорар. Она может приехать на пол-остров только после его освобождения от российских захватчиков.