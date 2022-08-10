Alina Pash сообщила, что будет выступать на фестивале Sziget, который пройдет в Венгрии 10-15 августа. Там тоже будут российские артисты.

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Почему Alina Pash будет выступать с российскими артистами

Поначалу исполнительница думала отказаться от выступления. Но потом она вместе с командой взвесила все "за" и "против" и решила согласиться. Там будут и другие украинские артисты. Это большой фестиваль, где должен быть противовес россиянам.

Я серьезно размышляла над вариантом отказа от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия такого большого фестиваля украинского голоса на сцене. Тогда эта площадка не будет иметь противовеса россиянам,

– объяснила Паш.

Приглашенные украинские артисты требовали отменить выступление россиян. Однако на фестивале было принято такое решение: россияне остались в лайнапе.

Алина считает, что это цинично со стороны организаторов, ведь они поддерживают Украину и не осуждают россию. Артистка говорит, что можно было бы устроить публичный скандал, но в результате украинцев могли бы исключить из списка артистов, а россиян оставить.

Мы убеждены, что своим "правильным" присутствием мы поможем Украине на международной арене гораздо больше, чем демонстративным демаршем,

– добавила исполнительница.

Сейчас Алина вместе с коллегами готовит инициативу о том, чтобы россиян больше не было на международных музыкальных фестивалях. А на Sziget покажет особую программу, чтобы российским артистам было стыдно за войну: "На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти артисты могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", – подчеркнула певица.

Alina Pash о фестивале Sziget / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Обратите внимание! Украинская группа Kalush Orchestra планирует выступить на фестивале Sea Dance Festival, который пройдет в Черногории. Однако там хочет выступить и российские диджейки, поэтому коллектив требует отменить его участие.