Знаменитая британская группа Coldplay продолжает поддерживать Украину и проявлять свою солидарность с нашим народом разными способами. Лидер группы Крис Мартин завязывает на руках сине-желтые ленты, а музыканты приглашают на сцену украинцев.
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Coldplay выступили с Вакарчуком
9 августа в Брюсселе прошел очередной концерт группы Coldplay. На сцену с ними неожиданно вышел лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Вместе музыканты спели легендарную песню "Обними".
Coldplay и Святослав Вакарчук спели в Брюсселе: смотрите видео
Как раньше Coldplay поддерживали Украину
- Фронтмен группы Крис Мартин в начале июля на одном из концертов исполнил хит "Океана Эльзы" в дуэте с уличным музыкантом из Украины Ромарио Пунчем, которого встретил перед концертом на берегу Вислы.
- Также музыканты приглашали на сцену детей из Украины. Участники детского хора исполнили песню Something Just Like This.
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