Успешному украинскому продюсеру и реперу Потапу уже завтра, 8 мая, исполнится 40 лет. Мужчина уже спланировал, что он будет делать на день рождения.

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Как Потап будет праздновать день рождения

Рэпер признался, что не хочет шумных вечеринок. Поэтому празднование 40-летия пройдет дома и в семейном кругу.

Как буду праздновать день рождения? В кругу семьи, очень скромно у себя дома,

– поделился Потап.

Знаменитость добавил, какой бы хотел получить подарок по случаю Дня рождения: "Я ничего не заказывал друзьям. В последнее время начал собирать коллекцию украинских национальных произведений искусства – какой-то кувшин, картину или скульптурку с удовольствием приму в знак уважения".

Заметим, недавно свой день рождения отпраздновала Настя Каменских. Она устроила тематическую вечеринку, представ в образе Фриды Кало. Праздник по случаю 34-летия также прошел дома в кругу близких.

4 мая Потап устроил любимой сюрприз, несмотря на то, что звезда пришла уставшая с концерта. Поэтому, вероятно, что и певица подготовит для мужа замечательный праздник.