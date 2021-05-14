Почти два года назад, 23 мая 2019-го, Потап и Настя Каменских подтвердили слухи об отношениях и сыграли громкую свадьбу среди леса под Киевом. Первый год супружеской жизни они отметили лишь вдвоем, нарядившись в роскошные белые наряды. Второй тоже отпразднуют один на один.

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Настя Каменских отметила, что май выдался переполненный праздниками – Пасха, ее день рождения и юбилей Потапа. Звезды устали от застолий и договорились с друзьями, что никакого торжества не будет.

Кроме того, влюбленные мечтают устроить грандиозную вечеринку, которая была бы похожа на еще одну свадьбу. Однако пандемия и карантинные ограничения помешали их планам.

Я уже замахалась праздновать. Ни одного праздника не будет. Еще есть такая штука, как пандемия, она продолжается. Если праздновать вторую годовщину, то делать это очень помпезно. Сейчас это невозможно физически,

– поделилась Настя Каменских.

Если юбилей Потапа супруги отпраздновали скромно, в узком семейном кругу, то по случаю 34-летия Настя Каменских устроила вечеринку. На празднике именинница предстала в образе Фриды Кало.