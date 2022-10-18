Король Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии: милое видео и реакция киевлянки
Источник:BBC
Новый король Великобритании Чарльз III прибыл в Шотландию с супругой Камиллой. В городе Абердин он встретился с беженцами, которым там предоставили убежище. Среди них были и украинцы. На торжественный прием они пришли в вышиванках.
73-летний Чарльз III познакомился с беженцами из Афганистана, Сирии и Украины. Они рассказали монарху об эвакуации из Родины и своей жизни в Абердине. Это один из городов Шотландии, который предоставляет приют семьям, нуждающимся в помощи. Сейчас там проживает более тысячи украинских беженцев.
Читайте также Букингемский дворец планирует убрать слово "консорт" из титула Камиллы, – СМИ
Чарльз III встретился с беженцами из Украины
На приеме в городском совете присутствовала Инна Скворцова, сбежавшая из Киева из-за российского вторжения. До войны она была турагентом, поэтому в Абердине работает в пункте временного размещения беженцев. Там она чувствует себя полезной.
Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад. Возможно, мои навыки по предыдущей работе и опыт могут быть полезны. Я хочу делать что-то хорошее,
– высказалась женщина.
Инна призналась, что встреча с королем Чарльзом III – это для нее честь. Интересно, что часть украинок с детьми надели на прием национальный наряд – вышиванки.
Чарльз ІІІ не впервые выражает свою поддержку Украине:
- впервые сын Елизаветы II вспомнил о войне в Украине в речи, произнесенной в конце февраля. Вторжение России он сравнил с убийством британского депутата Дэвида Амесса. По его словам, это "атака на демократию, открытое общество и свободу";
- в марте Чарльз ІІІ вместе женой Камилой посетил Украинский католический собор Святого Семейства в Лондоне. Супруги выразили поддержку украинской общине, зажгли свечи и положили подсолнухи, как символ Украины;
- после этого монарх встречался с украинцами в Лондоне и Румынии, а в Канаде ему подарили известную марку о российском корабле. Ее Чарльзу ІІІ вручила сама госпожа посол Украины в Канаде.