Король Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии: милое видео и реакция киевлянки

Новый король Великобритании Чарльз III прибыл в Шотландию с супругой Камиллой. В городе Абердин он встретился с беженцами, которым там предоставили убежище. Среди них были и украинцы. На торжественный прием они пришли в вышиванках.

73-летний Чарльз III познакомился с беженцами из Афганистана, Сирии и Украины. Они рассказали монарху об эвакуации из Родины и своей жизни в Абердине. Это один из городов Шотландии, который предоставляет приют семьям, нуждающимся в помощи. Сейчас там проживает более тысячи украинских беженцев.

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Чарльз III встретился с беженцами из Украины

На приеме в городском совете присутствовала Инна Скворцова, сбежавшая из Киева из-за российского вторжения. До войны она была турагентом, поэтому в Абердине работает в пункте временного размещения беженцев. Там она чувствует себя полезной.

Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад. Возможно, мои навыки по предыдущей работе и опыт могут быть полезны. Я хочу делать что-то хорошее,

– высказалась женщина.

Инна призналась, что встреча с королем Чарльзом III – это для нее честь. Интересно, что часть украинок с детьми надели на прием национальный наряд – вышиванки.

Чарльз ІІІ не впервые выражает свою поддержку Украине: