Чарльз III после смерти Елизаветы II подтвердил, что его жена Камилла берет титул королевы-консорта. Но инсайдеры сообщают, что королевские помощники хотят унести слово "консорт" из ее титула.

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Во дворце надеются сменить титул Камиллы

Как пишут источники в королевском дворце, Букингем хочет "незаметно" убрать часть титула к коронации Чарльза III. Но на это наиболее влияет то, как британское общество примет Камиллу.

К тому же, в Букингемском дворце надеются, что этот "переход" произойдет естественно, когда публика сама начнет принимать сокращенный вариант титула "королева Камилла".

В 2005 году Чарльз III женился на Камилле. Тогда их брак подвергался обсуждениям и критике, но с этого времени прошло уже 17 лет. Возможно, британцы уже хорошо воспринимают королеву-консорт.

Напомним, торжественная церемония коронации Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Ее проведут в Вестминстерском аббатстве.

Почему Камилла "королева-консорт", а не "королева"

Заметим, примерно за полгода до смерти Елизавета II назвала имя следующей королевы. В своем обращении монархиня назвала Камиллу будущей королевой-консортом, таким образом объявив ее титул.

До этого было неизвестно, получит ли жена Чарльза III столь высокий титул. После помолвки пары говорилось, что если бы сын Елизаветы II встал на престол, его жена называлась принцессой-консорт.

Согласно протоколу, титул "королева" может вручаться только тем женщинам, кто получил возможность правления по линии наследования. Таким образом, монархиней стала Елизавета II – она стала королевой после смерти своего отца, короля Георга VI. В то время как королева-консорт – титул, вручаемый жене короля.