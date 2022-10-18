73-річний Чарльз III познайомився з біженцями з Афганістану, Сирії та України. Вони розповіли монарху про евакуацію з Батьківщини та своє життя в Абердині. Це одне з міст Шотландії, яке надає притулок сім'ям, що потребують допомоги. Наразі там мешкає більш ніж тисяча українських біженців.

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Чарльз III зустрівся з біженцями з України

На прийомі в міській раді була присутня Інна Скворцова, яка втекла з Києва через російське вторгнення. До війни вона була турагенткою, тож в Абердині працює в пункті тимчасового розміщення біженців. Там вона відчуває себе корисною.

Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок. Можливо, мої навички з попередньої роботи та досвід можуть бути корисними. Я хочу робити щось хороше,

– висловилася жінка.

Інна зізналася, що зустріч з королем Чарльзом III – це для неї честь. Цікаво, що частина українок з дітьми вдягли на прийом національне вбрання – вишиванки.

Чарльз ІІІ не вперше висловлює свою підтримку Україні: