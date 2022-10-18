73-річний Чарльз III познайомився з біженцями з Афганістану, Сирії та України. Вони розповіли монарху про евакуацію з Батьківщини та своє життя в Абердині. Це одне з міст Шотландії, яке надає притулок сім'ям, що потребують допомоги. Наразі там мешкає більш ніж тисяча українських біженців.
Читайте також Букінгемський палац планує прибрати слово "консорт" з титулу Камілли, – ЗМІ
Чарльз III зустрівся з біженцями з України
На прийомі в міській раді була присутня Інна Скворцова, яка втекла з Києва через російське вторгнення. До війни вона була турагенткою, тож в Абердині працює в пункті тимчасового розміщення біженців. Там вона відчуває себе корисною.
Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок. Можливо, мої навички з попередньої роботи та досвід можуть бути корисними. Я хочу робити щось хороше,
– висловилася жінка.
Інна зізналася, що зустріч з королем Чарльзом III – це для неї честь. Цікаво, що частина українок з дітьми вдягли на прийом національне вбрання – вишиванки.
Чарльз ІІІ не вперше висловлює свою підтримку Україні:
- вперше син Єлизавети ІІ згадав про війну в Україні у промові, яку виголосив наприкінці лютого. Вторгнення Росії він порівняв зі вбивством британського депутата Девіда Амесса. За його словами, це "атака на демократію, відкрите суспільство та свободу";
- у березні Чарльз ІІІ разом дружиною Камілою навідався до Українського католицького собору Святого Сімейства в Лондоні. Подружжя висловило підтримку українській громаді, запалило свічки та поклало соняшники, як символ України;
- після цього монарх зустрічався з українцями в Лондоні та Румунії, а в Канаді йому подарували відому марку про російський корабель. Її Чарльзу ІІІ вручила сама пані посол України в Канаді.