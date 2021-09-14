Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на ее помолвку с бойфрендом

Недавно мир всколыхнула новость о помолвке Бритни Спирс с бойфрендом, Сэмом Асгари. Бывший муж певицы Кевин Федерлайн отреагировал на громкое событие. Он подчеркнул, что рад за звезду.

После того, как отец Бритни Спирс подал документы об отказе от опекунства, известная артистка официально объявила о помолвке с бойфрендом, Сэмом Асгари. Новость прокомментировал бывший муж звезды.

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Экс-возлюбленный Бритни Спирс отреагировал на новость о помолвке

Слова Кевина Федерлайна передал его адвокат. Мужчина отметил, что рад за бывшую жену и новый, совсем другой период в ее жизни.

Кевин очень рад за Бритни и желает ей и Сэму счастливого совместного будущего. Эта новость свидетельствует о том, что в ее жизни происходят позитивные события, поскольку она начинает все больше ее контролировать,

– признался бывший муж артистки.

Помолвка Бритни Спирс: что известно

Первые слухи о возможном замужестве американской знаменитости появились в июле. Тогда Бритни увидели возле кофейни с большим кольцом на безымянном пальце.

Уже 12 сентября Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари и продемонстрировала кольцо. Вероятно, пара ожидала отказа Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Поклонники начали засыпать певицу советами о том, что ей стоит подписать брачный договор с Сэмом Асгари. Он с юмором отреагировал на эти комментарии: "Конечно, мы подпишем брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня".