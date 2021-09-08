Впервые за 13 лет дело по опекунству над Бритни Спирс начинает завершаться. После того, как отец знаменитости заявил о готовности отказаться от опеки, он подал документы в суд.

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Отец Бритни Спирс отказался от опеки

Во вторник, 7 сентября, Джейми Спирс подал в суд запрос с просьбой прекратить опекунство над дочерью. Он заявил, что если его дочь хочет самостоятельно управлять жизнью, она имеет право получить такую возможность.

Как мистер Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, – лучшее для его дочери. Если г-жа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться со своей собственной жизнью, г-н Спирс считает, что она должна получить это шанс,

– написано в документах.

Отец исполнительницы повторил ее слова о жестоких ограничениях, которые она сказала ранее. Он добавил, что Бритни хочет контролировать жизнь без ограничений опекуна или суда.

"Она хочет иметь возможность принимать решения относительно своего медицинского обслуживания, решая, когда, где и как часто проходить терапию. Она хочет контролировать деньги, которые зарабатывает на своей карьере, и тратить их без присмотра. Она хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка, если она того пожелает", – подчеркнул Джейми Спирс.

Следующее слушание по делу пройдет 29 сентября.

Адвокат артистки Мэтью Розенгарт подчеркнул, что ходатайство отца Бритни – огромная юридическая победа.

Предыдущие заявления Джейми Спирса об отказе от опекунства