Кейт Хадсон выходит замуж
Начало осени 2021 года богато на счастливые новости от знаменитостей. Американская актриса Кейт Хадсон также поделилась радостной вестью.
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Звезда объявила о помолвке с бойфрендом Дэнни Фудзикавой. Она опубликовала романтическое совместное фото, которое сделала на вершине горы.
Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава позировали в обнимку и с улыбками. Актриса положила руку с обручальным кольцом на грудь бойфренда, продемонстрировав украшение.
Поехали,
– лаконично написала Хадсон под фото.
Кейт Хадсон обручилась с Дэнни Фудзикавой / Фото с инстаграма звезды
Что известно об отношениях Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикавы
- Пара долго была в дружеских отношениях, однако они плавно перешли в романтические примерно в конце 2016 года.
- В гражданском браке у Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикавы родилась совместная дочь – Рени. В октябре ей исполнится уже 3 года.
Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / Фото с инстаграма звезды
Отметим, что Хадсон женится во второй раз. Перед этим она состояла в браке с музыкантом Крисом Робинсоном. В этих отношениях звезда стала мамой сына Райдера, а также родила второго сына от другого мужчины – Мэтью Беллана.
Денни Фудзикава – бывший солист и гитарист группы Chief. Впоследствии он основал студию звукозаписи – Lightwave Records.