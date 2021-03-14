В американской прессе ходят слухи о том, что Меган Маркл может баллотироваться в президенты США в 2024 году. Поддержка невестки Елизаветы II значительно возросла после громкого интервью Опре Уинфри.

После резонансного интервью Опре Уинфри в прессе появилась информация о том, что Меган Маркл может бороться за пост главы Соединенных Штатов Америки. Она, возможно, примет участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

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Меган Маркл может стать президентом США

Аргументом того, что Меган намерена идти в политику, является то, что представители жены принца Гарри ведут переговоры с функционерами Демократической партии. Зато ее руководители заявляют, что Маркл может стать идеальным кандидатом.

Герцогиня поднимает проблемы, которые наконец начинают привлекать такое внимание, которое они заслуживают – расизм, издевательства, психическое здоровье, важность права работника,

– сообщают в партии.

К тому же, последнее интервью Меган Маркл стало резонансным в обществе, а это делает жену принца Гарри очень популярной в Штатах. Также она выступает за важные вопросы расового и гендерного равенства.

Тем не менее, Демократическая партия все-таки не уверена относительно уровня доверия американцев к Меган. Она все еще остается членом королевской семьи, что может быть не до конца положительным фактом в ее карьере. Также неизвестно, с чего может начаться путь Маркл как политика.

Предварительное заявление об амбициях Меган Маркл