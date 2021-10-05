Бойфренд Alyona Alyona признался, кто был инициатором их отношений

Несколько недель назад Alyona Alyona впервые вышла в свет с бойфрендом, которого больше полугода скрывала от публики. Парень Денис известен в сети как блогер Yoxden. Он впервые появился на телевидении и прокомментировал роман с успешной рэпершей.

В эфире ток-шоу тиктокер Yoxden, который снимает провокационные и юмористические видео, ответил на вопрос, который больше всего интересует многомиллионную аудиторию Alyona Alyona. Он признался, что не был инициатором отношений с рэпершей. Она якобы "схватила" его.

Не пропустите Alyona Alyona впервые вышла в свет с бойфрендом

Просто я известный рэпер, и все хотят урвать кусочек хайпа от меня, ну а я не против,

– с юмором заявил Yoxden.

На комментарий ведущей, что он "уцепился за популярность" Alyona Alyona и "будет подписчиков себе собирать", Денис (настоящее имя блогера Yoxden) ответил не менее резко. "Мне это на руку. Все так думают. Главное, чтобы Алена не знала, а мне нормально", – сообщил тиктокер.

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Роман Alyona Alyona с блогером Yoxden

О новом бойфренде рэперша рассказала в День влюбленных. Тогда она не рассекретила имя возлюбленного, однако описала его "не старше, не крупнее, не статуснее".

Только в апреле Alyona Alyona заявила, что не показывает своего бойфренда миру, потому что он является интернет-персоной и не хочет пиариться на ее имени.

Уже в июле публика узнала, что таинственный парень артистки – блогер и начинающий рэпер Денис, известный как Yoxden. Об этом стала известно благодаря папарацци, которые подловили влюбленных на улицах Киева.

В начале сентября Alyona Alyona переехала в небольшую квартиру Дениса, а на днях впервые публично заговорила о свадьбе.