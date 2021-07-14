Популярная украинская рэперша Alyona Alyona после нескольких неудачных романов нашла свою любовь. Она откровенно делилась с аудиторией деталями отношений, в частности, пара планирует жить вместе. Однако звезда не хочет рассекречивать личность бойфренда.
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Кто является бойфрендом Alyona Alyona
Желание артистки не помешало папарацци. Журналисты недавно подловили рэпершу в Киеве, когда та садилась в такси вместе с белокурым стройным парнем. Она якобы нежно его обнимала.
Alyona Alyona в такси с бойфрендом / Скриншот из ютуба
Впоследствии СМИ разоблачили загадочного юношу – им оказался начинающий рэпер и блогер Денис, который снимает провокационные ролики под ником YOXDEN. Также пару увидели в одной компании на отдыхе в Египте.
Предполагаемый бойфренд Alyona Alyona недавно снял видео, где предстал в сером костюме с клетчатым галстуком. Примечательно, что такой наряд был на парне на фото, которыми рэперша объявила о новых отношениях. Это видео Alyona Alyona прокомментировала и написала "Кайф".
Alyona Alyona с бойфрендом / Фото из инстаграма Alyona Alyona
Что известно о новых отношениях Alyona Alyona
- Впервые рэперша рассказала историю любви с таинственным парнем в День святого Валентина. Она призналась, что влюбилась и наконец стала счастливой: "Я познакомилась с ним: не старше, не больше, не статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему"..
- Впоследствии Alyona Alyona объяснила, почему не показывает своего бойфренда. Она заявила, что парень является интернет-персоной, а потому хочет самостоятельно достичь всего и показать себя в нужное время.
- Недавно артистка поделилась, что планирует переехать к своему парню. Она также призналась, что испытывает сомнения, будут ли они ладить в быту