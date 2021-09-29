Влюбленные вместе побывали на церемонии вручения наград National Bloggers Awards. Впервые за время отношений артистка рассекретила, кто пленил ее сердце.

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Alyona Alyona о возлюбленном

Ранее исполнительница рассказывала, что уже живет вместе с Денисом. Теперь призналась, что очень необычно, так как он первый парень, к которому она решилась переехать.

"У него меньше жилье, чем то, что было у меня. У меня много вещей, их нужно куда-то девать. Поэтому трудно. Но, возможно, иногда надо опуститься ниже, чтобы потом подняться еще выше", – поделилась рэперша.



Alyona Alyona с парнем / Скриншот из видео

Отношения Alyona Alyona и Дениса