Украинская исполнительница Alyona Alyona около 9 месяцев встречается с бойфрендом Денисом. Она уже примерно решила, каким видит свою будущую свадьбу.

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Alyona Alyona о свадьбе с бойфрендом

Реперка подчеркнула, что не хочет делать традиционную украинскую свадьбу. Однако у нее есть альтернативный вариант.

Очень много людей придут на это застолье. Они будут обсуждать, в чем одета невеста, сколько еды и выпивки. Я такого не хочу,

– поделилась звезда.

Alyona Alyona рассказала, что мечтает провести свадьбу в Лас-Вегасе. И все средства потратить на яркие впечатления, а не на шумное застолье.

"Мне кажется, гораздо лучше поехать в какую-то страну. И все эти деньги прокутить да прогулять. Запомнить это", – призналась реперка.



Alyona Alyona с бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Также знаменитость рассказала, как разделяет обязанности дома с любимым.

"Если у меня есть свободное время, то я могу что-то приготовить, забежать в магазин и купить кулинарию. Когда у него больше свободного времени, то он больше занимается уборкой. Потому что мои вещи всегда сложены, а он любит все оставлять, а потом сам после себя убирать. Ну я не против. Меня это устраивает", – призналась артистка.

Как развивались отношения Alyona Alyona и ее бойфренда