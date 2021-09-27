Украинская исполнительница Alyona Alyona около 9 месяцев встречается с бойфрендом Денисом. Она уже примерно решила, каким видит свою будущую свадьбу.
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Alyona Alyona о свадьбе с бойфрендом
Реперка подчеркнула, что не хочет делать традиционную украинскую свадьбу. Однако у нее есть альтернативный вариант.
Очень много людей придут на это застолье. Они будут обсуждать, в чем одета невеста, сколько еды и выпивки. Я такого не хочу,
– поделилась звезда.
Alyona Alyona рассказала, что мечтает провести свадьбу в Лас-Вегасе. И все средства потратить на яркие впечатления, а не на шумное застолье.
"Мне кажется, гораздо лучше поехать в какую-то страну. И все эти деньги прокутить да прогулять. Запомнить это", – призналась реперка.
Alyona Alyona с бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona
Также знаменитость рассказала, как разделяет обязанности дома с любимым.
"Если у меня есть свободное время, то я могу что-то приготовить, забежать в магазин и купить кулинарию. Когда у него больше свободного времени, то он больше занимается уборкой. Потому что мои вещи всегда сложены, а он любит все оставлять, а потом сам после себя убирать. Ну я не против. Меня это устраивает", – призналась артистка.
Как развивались отношения Alyona Alyona и ее бойфренда
- Исполнительница познакомилась с парнем Денисом в ноябре. Сперва пара работала над идеями для нового контента, но впоследствии между ними возникли чувства. В январе у певицы и блогера было первое свидание.
- О своей новой любви Alyona Alyona призналась в День святого Валентина. Однако его лицо звезда решила не показывать. Она объяснила, что ее парень является интернет-персоной, а потому хочет самостоятельно достичь всего и показать себя в нужное время.
- Несмотря на сомнения в сентябре Alyona Alyona съехалась с бойфрендом. Также известно, что она уже знакома с родителями любимого.