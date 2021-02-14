Знаменитая украинская реперша Alyona Alyona еще в октябре признавалась, что около 3 лет она одинока. Но в День святого Валентина звезда рассказала, что нашла свою любовь.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona закрутила роман с новым бойфрендом. Она не показала парня и не назвала его имени, однако поделилась чувственной историей знакомства с ним.

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Alyona Alyona рассказала историю любви

Звезда сначала призналась, что считала, что замуж надо выходить до 22-23 лет. Поскольку в таком возрасте уже накопился определенный опыт, человек знает, чего хочет, а также не разочаровывается в браке из-за печальных историй других.

Однако, планы реперши не сбылись. Но Alyona Alyona не разочаровалась, ведь в 25 лет почувствовала бабочки в животе. Она добавила, что их чувствует и сейчас, в 29 лет.

"Я познакомилась с ним: не старшим, ни большим, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так", – поделилась Alyona Alyona.

Звезда рассказала, что с детства наблюдала за парами в шоу-бизнесе, которые немного ее беспокоили. Ведь они выглядели так, будто были подобраны на заказ. Реперка волновалась, что ей придется выбирать не сердцем. Но это ее не коснулось.

Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди,

– призналась артистка.

Alyona Alyona опубликовала серию таинственных фото с мужчиной позади. Там не видно его лица, однако, возможно, что это бойфренд реперши.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Личная жизнь Alyona Alyona