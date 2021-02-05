Из-за карантинных ограничений многим украинским звездам пришлось отменить концерты. В трудном положении оказался и певец Виктор Павлик. Артист признался, что на карантине жил на деньги жены, которые она зарабатывает благодаря блогу в инстаграм.

На 2020 год у народного артиста Украины было запланировано много концертов и туров, однако из-за пандемии коронавируса большинство из них отменили еще в марте. Поскольку музыкальная карьера певца была на паузе, семью содержала его 26-летняя жена Екатерина Репяхова.

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Виктор Павлик жил на деньги жены

Избранница исполнителя работает его концертным директором и активно ведет личный блог в инстаграм. Сейчас у девушки более 46 тысяч подписчиков. Именно благодаря блогерству она зарабатывала на карантине не только на себя, но и на мужа.

Слава Богу, у меня есть моя молодая жена Катя. Она блогер и очень-очень набирает обороты. У нее хорошая страница в инстаграм, немало подписчиков, много друзей. Благодаря ей, немножко выживаем,

– поделился Виктор Павлик.

Добавим, на днях беременная Екатерина Репяхова призналась, что официально уйдет в декрет с 1 апреля и будет получать деньги от государства как предприниматель. Однако она заявила, что декрет будет только на бумагах. На самом деле Катя планирует дальше развивать свой блог и даже ездить с Виктором Павликом в туры, если его концертная деятельность возобновится весной.

"Я не планирую себя ограничивать в любимом занятии – в концертной деятельности. Сколько смогу, буду ездить... Конечно же, я безумно счастлива, что у меня есть работа, в виде моего блога. Здесь декрета не бывает", – подчеркнула блогер.

Напомним, ранее супруга певца Екатерина рассказала о финансовых проблемах. Она подчеркнула, что из-за карантина они с мужем оказались в жестком минусе и отложили мечту о собственном жилье.