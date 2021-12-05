Белый дом официально украсили к рождественским праздникам: атмосферное видео
Источник:твиттер Джо Байдена
Президент США Джо Байден поделился сказочным видео, в котором показал завершающий этап подготовки к праздникам. Теперь Белый дом сияет новогодними и рождественскими огнями.
Президентская чета – Джо и Джилл Байдены – уже закончили подготовку к рождественским праздникам в своем доме. Белый дом полностью украшен и сияет новогодними огнями.
К слову Джилл Байден показала рождественские декорации Белого дома: сказочные фото и видео
В Белом доме завершили подготовку к праздникам
Президент Соединенных Штатов опубликовал сказочное и атмосферное видео, где показал почти все закоулки Белого дома. В ролике продемонстрировали, как в дом завезли большую елку и устанавливали ее в одной из комнат.
Главная красавица украшена не только гирляндами, но и символическими белыми голубями, которые подписаны названием каждого штата.
Елки в разных комнатах украшены разноцветными шариками, бумажными снежинками, искусственным снегом, а декорации поражают изяществом и теплом. На одну из рождественских пихт повесили не только привычные игрушки, но и рамки с семейными фотографиями.
Смотрите видео, как Белый дом украшали к Рождеству:
Кто уже украсил дом к Рождеству
- Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи была одной из первых, кто нарядил дом праздничными декорациями.
- Американская певица Бритни Спирс начала подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Она уже поставила большую елку дома.
- В Виндзорском замке, а также Голирудском дворце тоже зажгли елки. Елизавета II имеет возможность сполна наслаждаться праздничной атмосферой.