Мир активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Фотографиями декораций делятся в социальных сетях. Джилл Байден также решила показать украшения, которые теперь создают сказочное настроение в Белом доме.

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Рождественские декорации Белого дома

Супруга президента США украсила Белый дом к Рождеству, которое супруги будут праздновать вместе со многими странами мира 25 декабря. На официальной странице в инстаграме Джилл опубликовала фото огромной елки в одном из залов президентского поместья. Рождественская красавица мерцает белыми огоньками и украшена множеством игрушек в виде белых голубей.

Несколько елок есть и в других комнатах Белого дома. Байден украсила их семейными фотографиями и большими новогодними игрушками. Дома у Байденов можно увидеть и другие праздничные декорации, которые придают праздничное настроение и предвкушение новогодней суеты.



Елка в Белом доме / Фото из инстаграма Джилл Байден

Рождественские декорации Белого дома / Фото из инстаграма Джилл Байден

Елка в Белом доме / Фото из инстаграма Джилл Байден

Рождественские декорации Белого дома / Фото из инстаграма Джилл Байден

Кто уже украсил дома к Рождеству