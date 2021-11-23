Празднование начнется уже через месяц, поэтому мир активно готовится к этим дням. В домах появляются елки, цветные огоньки и яркие декорации.

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Белый дом готовится к Рождеству

Одними из первых к рождественским праздникам начали готовиться Джилл и Джо Байдены. Жена американского президента обнародовала фотографию, на которой показала огромную вечнозеленую красавицу, которую привезли лошади. Эта елка станет одной из тех, которые будут украшать Белый дом в рождественский период 2021 года.

Отметим, президентская пара решила привезти живую елку. Пока неизвестно, куда ее поставят и что будет с рождественским деревом после праздников – утилизируют или высадят куда-то.

"Это здесь!", – с радостью сообщила Джилл Байден.



Белый дом готовится к Рождеству / Фото из инстаграма Джилл Байден

Напомним, в США, Европе и многих других странах мира отмечают католическое Рождество – 25 декабря. Совсем скоро знаменитости покажут, как украсили дома к праздникам. Какие декорации звезды использовали в прошлом году – смотрите по ссылке.