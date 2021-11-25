Традиционная рождественская елка высотой 7 метров (как среднее двухэтажное здание) расположена в Георгиевском зале Виндзорского замка. Вся елка украшена сотнями переливающихся лампочек, бантами и зеркальными украшениями в золотисто-красных цветах. На верхушке елки можно увидеть куклу в золотом наряде с королевской накидкой.
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Елка в Георгиевском зале Виндзорского замка / Фото Getty Images
Украшения на елке в Виндзорском замке / Фото Getty Images
Верхушка 7-метровой елки / Фото Getty Images
На странице благотворительной организации Royal Collection Trust также появилось видео с норвежской красавицей, которую вырубила команда лесоводов в Виндзорском Большом парке, что входит в состав Crown Estate.
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Где еще украсили замок
В замке, в другой комнате, которую называют "малиновой", также разместили елку, но меньших размеров. Главными цветами игрушек стали красные и фиолетовые.
Елка в "малиновой" гостиной / Фото Getty Images
Кроме елки, в Виндзорском замке в экскурсионной части также выставлены легендарные костюмы королевской семьи.
Выставка в Виндзорском замке / Фото Getty Images
Рождество в королевской семье
- Отметим, что в 2021 году Елизавета II вместе с семьей проведет Рождество в стенах Сандрингемского замка, как это было несколько десятилетий подряд. На празднике обычно присутствуют все самые близкие родные королевы. Меган Маркл и принц Гарри отказались от приглашения.
- В прошлом году королева праздновала Рождество наедине с мужем принцем Филиппом в Виндзорском замке. Тогда это было обусловлено пандемией коронавируса и изоляцией.
- Хотя сейчас Елизавета II вакцинирована и хорошо себя чувствует после лечения, будущее Рождество она впервые за 74 года проведет без мужа. Принц Филипп умер в 99-летнем возрасте в апреле 2021 года.