Президентская чета – Джо и Джилл Байдены – уже закончили подготовку к рождественским праздникам в своем доме. Белый дом полностью украшен и сияет новогодними огнями.

К слову Джилл Байден показала рождественские декорации Белого дома: сказочные фото и видео

В Белом доме завершили подготовку к праздникам

Президент Соединенных Штатов опубликовал сказочное и атмосферное видео, где показал почти все закоулки Белого дома. В ролике продемонстрировали, как в дом завезли большую елку и устанавливали ее в одной из комнат.

Главная красавица украшена не только гирляндами, но и символическими белыми голубями, которые подписаны названием каждого штата.

Елки в разных комнатах украшены разноцветными шариками, бумажными снежинками, искусственным снегом, а декорации поражают изяществом и теплом. На одну из рождественских пихт повесили не только привычные игрушки, но и рамки с семейными фотографиями.

Смотрите видео, как Белый дом украшали к Рождеству:

Кто уже украсил дом к Рождеству