Президентське подружжя – Джо та Джилл Байдени вже завершили підготовку до різдвяних свят у своєму будинку. Білий дім повністю прикрашений і сяє новорічними вогнями.

До слова Джилл Байден показала різдвяні декорації Білого дому: казкові фото та відео

У Білому домі завершили підготовку до свят

Президент Сполучених Штатів опублікував казкове й атмосферне відео, де показав майже всі закутки Білого дому. У ролику продемонстрували, як у дім завезли велику ялинку й встановлювали її в одній з кімнат.

Головна красуня прикрашена не тільки гірляндами, але й символічними білими голубами, що підписані назвою кожного штату.

Ялинки у різних кімнатах прикрашені різнобарвними кульками, витинанками, штучним снігом, а декорації вражають витонченістю та теплом. На одну з різдвяних ялиць повісили не тільки звичні іграшки, але й рамки з сімейними фотографіями.

Дивіться відео, як Білий дім чепурили до Різдва:

Хто вже прикрасив будинки до Різдва