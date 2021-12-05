Президентське подружжя – Джо та Джилл Байдени вже завершили підготовку до різдвяних свят у своєму будинку. Білий дім повністю прикрашений і сяє новорічними вогнями.
До слова Джилл Байден показала різдвяні декорації Білого дому: казкові фото та відео
У Білому домі завершили підготовку до свят
Президент Сполучених Штатів опублікував казкове й атмосферне відео, де показав майже всі закутки Білого дому. У ролику продемонстрували, як у дім завезли велику ялинку й встановлювали її в одній з кімнат.
Головна красуня прикрашена не тільки гірляндами, але й символічними білими голубами, що підписані назвою кожного штату.
Ялинки у різних кімнатах прикрашені різнобарвними кульками, витинанками, штучним снігом, а декорації вражають витонченістю та теплом. На одну з різдвяних ялиць повісили не тільки звичні іграшки, але й рамки з сімейними фотографіями.
Дивіться відео, як Білий дім чепурили до Різдва:
Хто вже прикрасив будинки до Різдва
- Італійська блогерка К'яра Ферраньї була однією з перших, хто причепурив домівку святковими декораціями.
- Американська співачка Брітні Спірс почала підготовку до новорічних і різдвяних свят. Вона вже поставила велику ялинку вдома.
- У Віндзорському замку, а також Голірудському палаці також запалили ялинки. Єлизавета II має можливість сповна насолоджуватися святковою атмосферою.