Британская королевская семья поделилась новыми атмосферными кадрами из королевских дворцов. На этот раз была украшена официальная резиденция Елизаветы II в Шотландии.

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Резиденцию в Шотландии украсили к праздникам

Праздничные декорации прибыли в Холирудский дворец. В Большой галерее разместили главную 4,5 метровую елку. Ее украсили красными шариками и желтыми гирляндами.



Резиденцию в Шотландии украсили к Рождеству / Фото из инстаграма королевской семьи



Резиденцию в Шотландии украсили к Рождеству / Фото из инстаграма королевской семьи

Кроме того, дворец украсили рождественскими композициями и венками.

Рождественские елки прибыли в официальную резиденцию Ее Величества в Шотландии – Холирудский дворец! Дворец засиял праздничными венками, гирляндами и огнями, в том числе 15-футовой (4,5 метра, – Showbiz 24) рождественской елкой в Большой галерее, и засахаренными фруктами,

– написали представители дворца.



Резиденцию в Шотландии украсили к Рождеству / Фото из инстаграма королевской семьи

Напомним, 7-метровая елка уже засияла в одной из главных резиденций Елизаветы II – Виндзорском замке, в частности в Георгиевском зале. В "малиновой" комнате разместили чуть меньшую елку, что так же будет радовать глаз монархини.

Королева Елизавета II после тревожных новостей о здоровье сообщила родным, что чувствует себя лучше и готовится к праздникам. 17 декабря она планирует отправиться в Норфолк, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год. Лишь неизвестно, запишет ли Ее Величество традиционное приветствие.