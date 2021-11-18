До Рождества, которое празднуют на Западе, осталось больше месяца, но звезды уже начинают готовиться. Одной из первых (если не самой первой) декорации по всей квартире расставила Ферраньи. В начале недели она сняла волшебное видео, где приглашает зрителя в имение и показывает, как от аплодисментов у нее меняется цвет гирлянд.
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Кроме того, на ее входной двери висит венок из красных игрушек, а вокруг двери расположена арка из елок и украшений. Также декораторы украсили ее поручни на лестнице, ведущую на второй этаж квартиры.
"Рождество наступает", – написала женщина в своем инстаграм.
Яркое видео, изначально опубликованное в инстаграм, понравилось уже более миллиону человек. На других фото Кьяра тоже выбирает рождественские локации в своем городе и собирает тысячи комплиментов, передавая новогоднее настроение своим подписчикам.
Я люблю Рождество. И да, одного месяца его празднования мне недостаточно, поэтому я начну с ноября,
– написала под одной из публикаций итальянка.
Кьяра Ферраньи за ужином в ресторане / Фото из инстаграма блогера
Кьяра Ферраньи любуется елкой дома / Фото из инстаграма блогера
Кьяра Ферраньи в магазине с новогодним декором / Фото из инстаграма блогера