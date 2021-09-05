Артур Логай из "Танцев со звездами" рассказал, как чуть не уронил партнершу во время поддержки

Уже в воскресенье, 5 сентября, начинается новый сезон шоу "Танцы со звездами". Перед грандиозным стартом участники делятся деталями из-за кулис. Так, актер Артур Логай признался, что одна из репетиций могла закончиться для его партнерши травмой.

Имена профессиональных танцовщиков и танцовщиц на "Танцах со звездами" уже известны, однако до сих пор не понятно, с кем из знаменитостей они выйдут на паркет. Похоже, пары рассекретят только в первом эфире, а пока звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай раскрывает детали подготовки дебютного номера.

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27-летний актер дал понять, что будет поражать зрителей красивыми поддержками. Правда, во время репетиции одной из них звезда едва не уронил партнершу. Все потому, что они начали выполнять поддержку на разный счет.

Я очень удачно поймал партнершу – она ​​вылетела, а я ее поймал. И в первую очередь повезло мне, я бы себе не простил, если бы с ней что-то случилось,

– поделился Артур Логай.



Артур Логай – участник "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма актера

Артур Логай добавил, что имеет небольшой танцевальный опыт. Когда актеру было всего семь лет, он несколько месяцев ходил на бальные танцы и даже успел принять участие в соревнованиях. Однако его карьера закончилась после первого же турнира. Как выяснилось, все из-за партнерши.

"Мы заняли то ли второе, то ли третье место. Моя партнерша меня обвинили в том, что это из-за меня мы не выиграли, и я прекратил заниматься танцами", – вспомнил Артур Логай.

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