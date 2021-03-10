Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна стала участницей 11 сезона проекта "Холостяк". В сети ходят слухи о том, что девушка стала победительницей реалити-шоу, а после финала разошлась с Михаилом Заливако. Недавно ее видели с другим мужчиной.

Проект "Холостяк-11" только стартовал, а уже успел вызвать ажиотаж в сети. Зрители делятся мнениями относительно участниц, а также недавно отметили, что видели одну из них с другим мужчиной.

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Анна из "Холостяка" в супермаркете с другим

На официальной странице шоу "Холостяк" в инстаграме публикуют сообщения, где рассказывают о каждой из участниц. В частности, активные обсуждения ведутся в комментариях публикации об экс-супруге Андрея Богдана – Анне.

Одна из подписчиц отметила, что недавно видела девушку в компании неизвестно мужчины, которого она держала за руку. Другая пользовательница поделилась, что в сети видела информацию о том, что Анна станет победительницей проекта. Также есть мысли о том, что Михаил в финале выберет именно Анну, однако отношения у них не сложатся.



Анну из "Холостяка-11" видели с другим мужчиной / Скриншот из инстаграма шоу "Холостяк"

Еще одна зрительница рассказала, что в сети уже есть видео, где Михаил и Анна вместе. Журналисты Showbiz 24 пытались найти этот ролик, но пока не смогли сделать этого. Также в комментариях пишут, что Анна была вместе с Михаилом, ведущим Григорием Решетником и героем предыдущего сезона Максимом Михайлюком, когда они вместе смотрели 1 выпуск 11 сезона.

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На фотографиях девушки нет, поэтому утверждать, что она была в том же месте в то время, нельзя.



Анна из "Холостяка-11" станет победительницей проекта / Скриншот из инстаграма шоу "Холостяк"