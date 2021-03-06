Стартовал 11 сезон романтического шоу "Холостяк". Одной из участниц проекта стала бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка поделилась, что именно она была инициатором развода, который произошел после того, как она разочаровалась в любимом.

11 сезон реалити-шоу "Холостяк" изрядно поразил зрителей. Главный герой Михаил Заливако решил во время первой вечеринки изменить правила и дать розы всем девушкам. Среди участниц нового сезона – экс-возлюбленная Андрея Богдана – Анна, откровенно рассказала о своем браке.

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Анна с "Холостяка-11" о браке с Андреем Богданом

Девушка поделилась, что мужчина всячески пытался удивить ее и завоевать: путешествиями, полетами на воздушных шарах, салютами. Также Андрей осуществил мечту Анны – она ​​побывала в Нью-Йорке.

Через 3 месяца общения Богдан сделал предложение любимой и она согласилась выйти за него замуж.

Свадьба состоялась в райском месте. Это была Индонезия, остров Бали. Все было сказочно. Однако со временем сказка закончилась. Мы были в браке полтора года. Я сильно разочаровалась в мужчине,

– рассказала Анна.

Участница рассказала Михаилу, что именно она была инициатором развода: "Отношения должны приносить удовольствие, а не постоянные разочарования, обиды и слезы".

Анна добавила, что не хочет говорить плохо о Богдане, поскольку он публичный человек и некоторые высказывания могут негативно повлиять на его репутацию.

Личная жизнь Андрея Богдана

Вероятно, отношения Андрея и Анны были тайными, поскольку раньше о них не было ничего известно. Экс-руководитель Офиса президента имел жену Ольгу, с которой расстался весной 2019 года. В этом браке у него родились 4 детей: Анастасия, Виктория, София и Екатерина.

После развода с Ольгой Богдан имел роман с Анастасией Сличной.

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