5 марта состоялась премьера 11 сезона проекта "Холостяк". Ведущий шоу смотрел 1 выпуск вместе с женой Кристиной и младшим сыном Александром. Также супруги провели этот вечер с "Холостяком" Михаилом Заливако, героем прошлого сезона Максим Михайлюком и его беременной возлюбленной Дашей Хлистун.

Премьера "Холостяка-11" ошеломила зрителей шоу. Фанаты проекта с нетерпением ждали старт нового сезона и он оказался по-настоящему впечатляющим. Ведущий Григорий Решетник смотрел первую вечеринку в большой компании.

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Григорий вместе с любимой Кристиной и 3-месячным сыном Александром решили пересмотреть долгожданный выпуск в компании друзей. Похоже, что Михаил Заливако решил собрать близких друзей, чтобы вместе с ними начать свою историю на "Холостяке".

1 выпуск оказался не только напряженным, но и неожиданным. Впервые в истории проекта "Холостяк" во время первой вечеринки дал розы всем девушкам и решил еще раз встретиться с ними, что познакомиться поближе и не принять необдуманного решения.

За всем этими событиями наблюдало огромное количество зрителей в разных уголках страны. В частности, Кристина Решетник опубликовала на личной странице в инстаграме фотографию, на которой позировала в одном из заведений, где и смотрела премьеру. На фото она изображена с мужем Григорием, сыном Сашей. Также есть Михаил и главный герой предыдущего сезона Максим Михайлюк с возлюбленной Дашей. Мужчина пришел поддержать нового "Холостяка".

Лучшая компания для просмотра первой серии проекта "Холостяк",

– написала в публикации Кристина.

Холостяк 11 сезон 1 выпуск: главное