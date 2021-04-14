Анна Богдан рассказала, как экс-супруг реагирует на ее участие в "Холостяке"
Участница проекту "Холостяк" Анна запомнилась зрителям как экс-супруга Андрея Богдана. Публике интересно, как бывший руководитель Офиса Президента реагирует на ее появление в реалити. Однако эксы не общаются, поэтому вопрос остается открытым.
Источник:инстаграм Ани из "Холостяка"
Турагент Анна пришла в 11 сезон шоу "Холостяк" за новой любовью и отношениями, однако общественность до сих пор беспокоит ее брак с влиятельным юристом Андреем Богданом. Фоловеры спросили девушку в инстаграме, как ее бывший муж реагирует на то, что "СТБ очень часто о нем вспоминает, пиариться на нем".
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Однако после развода Анна и Андрей Богдан не поддерживают отношения. Поэтому неизвестно, как бывший руководитель Офиса Президента относится к участию бывшей жены в "Холостяке" и упоминаний своего имени в каждом выпуске.
"Мы не общаемся, поэтому не знаю его мысли по этому поводу", – ответила Анна Богдан.
Аня из "Холостяка" о экс-супруга Богдана / Скриншот с инстаграма
Что известно о браке Ани с Андреем Богданом
- Только на проекте "Холостяк" стало известно о браке Андрея Богдана с Аней, которой он сделал предложение через три месяца после знакомства. Свадьба влюбленных состоялась в райском городе на острове Бали.
- Через полтора года девушка разочаровалась в мужчине. Их союз приносил Анне только обиды и слезы, поэтому она инициировала развод.
- Турагент пошла на "Холостяк" по совету сестры, так как после разрыва с Богданом не заводила отношений.
- Добавим, после развода Анна оставила фамилию бывшего мужа. Она объяснила, что просто не хотела переделывать документы.
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