Участница проекту "Холостяк" Анна запомнилась зрителям как экс-супруга Андрея Богдана. Публике интересно, как бывший руководитель Офиса Президента реагирует на ее появление в реалити. Однако эксы не общаются, поэтому вопрос остается открытым.

Турагент Анна пришла в 11 сезон шоу "Холостяк" за новой любовью и отношениями, однако общественность до сих пор беспокоит ее брак с влиятельным юристом Андреем Богданом. Фоловеры спросили девушку в инстаграме, как ее бывший муж реагирует на то, что "СТБ очень часто о нем вспоминает, пиариться на нем".

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Однако после развода Анна и Андрей Богдан не поддерживают отношения. Поэтому неизвестно, как бывший руководитель Офиса Президента относится к участию бывшей жены в "Холостяке" и упоминаний своего имени в каждом выпуске.

"Мы не общаемся, поэтому не знаю его мысли по этому поводу", – ответила Анна Богдан.



Аня из "Холостяка" о экс-супруга Богдана / Скриншот с инстаграма

Что известно о браке Ани с Андреем Богданом