Бывшая жена украинского политика Анна Богдан приняла участие в 11 сезоне "Холостяка". Девушка рассказала, что она заболела коронавирусом на шоу и призналась, что сестра подтолкнула ее пойти в проект.

Бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна неожиданно приняла участие в романтическом шоу "Холостяк". Девушка открыта к общению, поэтому поделилась деталями пребывания на проекте.

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Анна Богдан об участии в "Холостяке"

Бывшая возлюбленная политика предложила фолловерам задать ей разные вопросы о проекте. Один из подписчиков поинтересовался, заболела ли Анна коронавирусом во время съемок. На это она ответила лаконично: "Увы, да". Также она добавила, что перенесла болезнь в легкой форме, но больше не комментировала эту тему.



Анна Богдан рассказала о "Холостяке" / Фото из инстаграм-сториз

Другой поклонник спросил у Анны, что именно вдохновило ее пойти на "Холостяк". Девушка призналась, что после брака с Андреем Богданом она не имела отношений. Однако на решении принять участие в проекте настояла сестра Анны. Поскольку "Холостяк", по мнению девушки, удачно подбирает героев, она больше не сомневалась.

Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте, она настояла, чтобы я подала анкету. У меня после развода не было отношений, и я решила попробовать,

– рассказала Богдан.



Анна Богдан рассказала о "Холостяке" / Фото из инстаграм-сториз

В других инстаграм-сториз Анна Богдан рассказала о своих увлечениях. В частности, она занимается флай-йогой, сквош, сайклом, стретчингом и даже боксом. При росте 177 сантиметров вес девушки составляет 53 килограмма.

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