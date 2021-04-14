Учасниця проєкту "Холостяк" Анна запам'яталася глядачам як ексдружина Андрія Богдана. Публіці цікаво, як колишній керівник Офісу Президента реагує на її появу в реаліті. Проте екси не спілкуються, тому питання залишається відкритим.

Турагентка Анна прийшла в 11 сезон шоу "Холостяк" за новим коханням і стосунками, однак громадськість досі турбує її шлюб з впливовим юристом Андрієм Богданом. Фоловери запитали дівчину в інстаграмі, як її колишній чоловік реагує на те, що "СТБ дуже часто про нього згадує, піариться на ньому".

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Однак після розлучення Анна та Андрій Богдан не підтримують стосунки. Тому невідомо, як колишній керівник Офісу Президента ставиться до участі ексдружини в "Холостяку" та згадок свого імені в кожному випуску.

"Ми не спілкуємося, тому не знаю його думки щодо цього", – відповіла Анна Богдан.

Аня з "Холостяка" про ексчоловіка Богдана / Скриншот з інстаграму

Що відомо про шлюб Ані з Андрієм Богданом