Участница проекта "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан несколько лет назад была замужем за экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом. Она рассказала, что не стала менять свою фамилию обратно на девичью после развода, поскольку не хотела переделывать документы.

В своих инстаграм-сторис Анна Богдан поделилась закулисьем проекта "Холостяк", а также о том, что заболела коронавирусом во время съемок и секретами красоты. В частности, ее спросили, почему она оставила себе фамилию бывшего мужа.

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Так поступают многие женщины. Во-первых, я не хотела заниматься переделкой документов. Во-вторых, в нашей стране есть множество женщин с фамилией Богдан и это не значит, что все они были замужем за Андреем Богданом,

– прокомментировала участница "Холостяка".



Анна Богдан не меняла фамилию на девичью / Скриншот с инстаграм-сторис Анны Богдан

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