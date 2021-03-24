Бывшая жена Богдана из "Холостяка" рассказала, почему оставила фамилию мужа
Участница проекта "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан несколько лет назад была замужем за экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом. Она рассказала, что не стала менять свою фамилию обратно на девичью после развода, поскольку не хотела переделывать документы.
Источник:инстаграм Анны Богдан
В своих инстаграм-сторис Анна Богдан поделилась закулисьем проекта "Холостяк", а также о том, что заболела коронавирусом во время съемок и секретами красоты. В частности, ее спросили, почему она оставила себе фамилию бывшего мужа.
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Так поступают многие женщины. Во-первых, я не хотела заниматься переделкой документов. Во-вторых, в нашей стране есть множество женщин с фамилией Богдан и это не значит, что все они были замужем за Андреем Богданом,
– прокомментировала участница "Холостяка".
Анна Богдан не меняла фамилию на девичью / Скриншот с инстаграм-сторис Анны Богдан
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Что известно о браке Анны и Андрея Богдан?
- Отношения и брак пары были, вероятно, тайными, поскольку публика знает только об одном браке с Ольгой, с которой он развелся весной 2019 года. У них осталось 4 детей: Анастасия, Виктория, София и Екатерина. После этого Богдан был некоторое время в отношениях с Анастасией Сличной. Поэтому когда именно встречались и были женаты экс-возлюбленные – неизвестно.
- Андрей Богдан сделал девушке предложение через три месяца после знакомства. Она ответила ему согласием.
- Участница "Холостяка" также признавалась, что именно она была инициатором развода: "Отношения должны приносить удовольствие, а не постоянные разочарования, обиды и слезы". Говорить больше о Богдане она не хочет, поскольку он публичный человек.
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