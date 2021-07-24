В мае 2021 года по сети распространялась информация о том, что Брэд Питт выиграл суд над Джоли и добился опеки над их детьми. После такого решения судьи актриса подала апелляцию.

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Анджелина Джоли выиграла суд

Апелляционный суд Калифорнии принял решение дисквалифицировать частного судью Джона Одеркика, который вел дело Джоли и Питта.

"Этическое нарушение судьи Одеркирка, что рассматривалось вместе с раскрытой информации о его недавние профессиональные отношения с адвокатом Питта, может вызвать в объективном человеке, знающего о всех фактах, разумные сомнения в отношении судьи. Нужна дисквалификация", – говорится в решении суда.

Теперь борьба за право заниматься пятью несовершеннолетними детьми может начаться снова, хотя и была на завершающей стадии.

Реакция Брэда Питта

Актер заявил, что будет обжаловать решение о дисквалификации частного судьи. Представитель знаменитости в комментарии изданию Page Six заметил, что решение Апелляционного суда было основано на техническом процедурном вопросе. Также он добавил, что есть много доказательств, которые побудили судью и других экспертов, давших показания, прийти к выводу о том, что будет лучше для интересов детей.

Судебный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли по опеке над детьми

Во время судебного процесса между знаменитыми родителями их дочь Шайло отказалась от фамилии отца. Сейчас она сделала это только в социальных сетях. Однако такой шаг девочки расценили как серьезное пренебрежение к отцу.

Позже в СМИ появилась информация, что Джоли готовит доказательства о домашнем насилии со стороны Брэда Питта. Актриса была готова предоставить соответствующие видео и свидетельства очевидцев.

Поведение экс-жены изрядно расстроило голливудского актера. Брэд разочаровался, что она выбрала такой способ для домогательства самостоятельной опеки над детьми.

Старший сын Джоли и Питта Мэддокс якобы дал показания против отца и требовал сменить фамилию в официальных документах. Однако впоследствии представители актера опровергли эту информацию.

Напомним, у Брэда Питта и Анджелины Джоли есть шестеро общих детей: Мэддокс (19 лет), Пакс (17 лет), Захара (16 лет), Шайло (15 лет), близнецы Нокс и Вивьен (13 лет).