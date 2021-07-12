После того как по сети разлетелись слухи о романтических чувствах между Анджелиной Джоли и The Weeknd, пресса стала еще более пристально следить за звездами. Вместо этого папарацци пытаются поймать каждый момент, чтобы сфотографировать пару вместе.

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The Weeknd и Джоли на концерте

На днях в Лос-Анджелесе канадский музыкант Мустафа выступил с частным концертом. На него прибыла голливудская актриса Анджелина Джоли с детьми – 16-летней Захарой и 15-летней Шайло. На мероприятии заметили и The Weeknd, который отдыхал со своими друзьями.

На концерте увидели, как знаменитости подошли друг к другу и разговаривали. После многочисленных слухов о романе пары, такая ситуация не может быть обычным совпадением, как считают инсайдеры.

Слухи о романе The Weeknd и Джоли