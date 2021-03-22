На днях стало известно, что Анджелина Джоли готова свидетельствовать о домашнем насилии со стороны экс-супруга Брэда Питта. Документы, которые Звезда подала в суд, появились в прессе, что очень расстроило оскароносного актера. Как утверждают инсайдеры, он "убит горем".

Уже более четырех лет продолжается бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. Если знаменитостям удалось прийти к согласию относительно официального расторжения союза, то уладить вопрос опеки над шестью общими детьми – до сих пор нет. Так, в руки журналистов попали частные судебные документы, в которых указывается, что актриса и потомки экс-супругов готовы свидетельствовать против Питта.

Важно Анджелина Джоли имеет доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта, – СМИ

Сама Анджелина Джоли хочет предоставить доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта, а первым показания против отца дал старший сын Мэддокс. Это изрядно расстроило Брэда Питта.

Как Брэд Питт отреагировал на доказательства Анджелины Джоли о домашнем насилии

Инсайдеры, приближенные к Брэду Питту, заверили, он разочарован тем, что бывшая жена выбрала именно такой путь для достижения самостоятельной опеки над детьми.

Брэд убит горем из-за того, что Анджелина пошла по этому пути. После их брака осталось много эмоций. Он взял на себя ответственность за свои поступки и, несмотря на свои проблемы в прошлом, перестал пить,

– говорится в источнике.

Брэд Питт и в самом деле не скрывал, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, когда состоял в браке с Джоли. Однако его никогда не обвиняли в домашнем насилии в отношении экс-супруги. Единственный известный публике инцидент – перепалка на борту частного самолета, в которой Мэддокс якобы вступился за мать и получил от отца. Однако после уголовного производства актера оправдали.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото Vogue UK

К тому же команда Брэда Питта убеждена, что утечка частной информации произошла неслучайно. Они уверены, Джоли намеренно подогревает конфликт и хочет повлиять на отношение общества к экс-супругу.

"Брэд и его команда никогда не нападали на Анджелину. Однако они считают, что эта утечка информации была рассчитана на то, чтобы поколебать общественное мнение до завершения судебного процесса. Брэд чувствует, что его все больше и больше изолируют от детей, и он опустошен этим", – отметили инсайдеры.

Добавим, назначенные судом психотерапевты действительно общались с детьми, но информация о том, что старший сын Мэддокс дал отрицательные показания против Питта, "не соответствует действительности".