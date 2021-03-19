Борьба голливудских экс-супругов за детей продолжается уже больше четырех лет. Накануне нового слушания Анджелина Джоли представила доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта. Против звездного отца выступил и старший сын Мэддокс. Он уже дал признательные показания и отказался от фамилии Питт.

В пятницу, 12 марта, Анджелина Джоли подала в суд документы, в которых обвинила экс-супруга в домашнем насилии. В бумагах указано, что шестеро общих детей бывших супругов также готовы предложить доказательства против звездного папы Брэда Питта. Первым это сделал 19-летний Мэддокс.

Важно Анджелина Джоли располагает доказательствами домашнего насилия со стороны Брэда Питта, – СМИ

Старший сын Брэда Питта дал показания против отца

Как сообщили инсайдеры, старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта стал на сторону матери и дал показания против своего отца. Он также выступил с требованием сменить фамилию Питт на Джоли во всех официальных документах. Парень стремится стать Мэддокс Джоли.

Мэддокс уже давал показания в продолжающихся спорах об опеке, и это не очень приятно для Брэда. Он отказался использовать фамилию Питта в документах, указав взамен лишь Джоли. Мэддокс хочет официально сменить свою фамилию на Джоли,

– говорится в источнике.

Отметим, что месяцем ранее от фамилии отца отказалась и дочь Шайло. Правда, изменения касаются только секретного аккаунта девочки в соцсетях. В нем она сменила фамилию с Джоли-Питт на Джоли. Стоит добавить, что Анджелина Джоли умышленно подогревает конфликт с бывшим мужем, привлекая к бракоразводному процессу детей.

"За последние четыре с половиной года Анджелина подала ряд заявлений, которые были рассмотрены судом и признаны необоснованными. Анджелина и раньше использовала детей, чтобы обидеть Брэда Питта, и сейчас это похожее поведение. Эта утечка документов была сделана, чтобы навредить Бреду", – заявили инсайдеры, близкие к актеру.