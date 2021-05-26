Ссылаясь на адвокатов актеров, источник информирует, что Брэд Питт выиграл суд против Анджелины Джоли. Частный судья Джон Удеркирк, которого наняли экс-супруги, подробно рассмотрел дело – выслушал показания свидетелей, специалистов и психологов, пообщался с детьми. Он постановил, что эксы имеют равные права на опеку над шестью детьми!

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"Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. Очевидно, что Анджелина делала все возможное, чтобы этого не допустить. Этот процесс продолжался несколько месяцев, и было привлечено много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые были рядом с детьми, и решение базируется на этом", – говорится в источнике.

Несмотря на то, что судебная тяжба между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которая длилась долгих пять лет, подходит к логическому завершению, многодетная мама готова продолжать юридическую борьбу.

Судебный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли касательно опеки над детьми: последние новости