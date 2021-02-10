Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась использовать фамилию своего отца. С Джоли-Питт Шайло стала просто Джоли. Подозревают, что большую роль в этом сыграла звездная мать.

Дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сменила свою фамилию. Она удивила сеть и огорчила звездного отца.

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Дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

По данным американской прессы, Шайло имеет секретный аккаунт в соцсетях. В нем она сменила фамилию с Джоли-Питт на Джоли, таким образом отказавшись от фамилии отца.

Источники отмечают, что для Брэда Питта это стало нешуточным ударом. Ведь для актера отношения с дочкой являются особенно важными.

Вероятно, что важную роль в смене фамилии Шайло сыграла Анджелина Джоли. Ведь бывшие супруги до сих пор решают вопрос опеки над детьми.

Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины,

– пишет издание.

Инсайдер добавил, что актер сейчас живет только ради отношений с детьми. А семья для него является одним из приоритетов. Однако, между Брэдом и его сыном Мэддоксом не сложились удачные отношения. Мэддокс поссорился с отцом еще 5 лет назад.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта

Звездные супруги развелись в 2016 году. С тех пор между актерами идет борьба в суде за опеку над 6 детьми. Анджелина Джоли пытается добиться полной опеки, тогда как Брэд Питт хочет уделять внимание детям столько же, сколько и звездная мать.

Сейчас дети экс-супругов живут с Анджелиной Джоли. Однако Брэд Питт часто посещает семью на праздники и выходные.