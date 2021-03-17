Уже более четырех лет голливудские экс-супруги пытаются решить в суде вопрос опеки над шестью общими детьми. Накануне нового рассмотрения дела Анджелина Джоли дала указание своим адвокатам готовить доказательства того, что она подвергалась домашнему насилию со стороны Брэда Питта.

Вскоре состоится очередное судебное разбирательство дела по опеке над детьми Брэда Питта и Анджелины Джоли. Актер настаивает на равной физической и юридической опеке над детьми, однако звезда ленты "Малефисента" категорически против требований бывшего мужа, поэтому судебная тяжба продолжается. Однако дело может привести к громкому скандалу в Голливуде, ведь многодетная мамочка планирует представить доказательства того, что подвергалась домашнему насилию.

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Анджелина Джоли готова предоставить доказательства домашнего насилия

Как говорится в источнике, 12 марта актриса подала судебные документы, предложив рассмотреть показания относительно домашнего насилия. Однако имя экс-супруга Брэда Питта она пока не указала. Так, Анджелина Джоли планирует предоставить видео и показания очевидцев, которые готовы подтвердить, что она была жертвой домашнего насилия. О каких именно инцидентах идет речь, пока неизвестно.

Стоит добавить, что ранее звезда уже обвиняла Брэда Питта в действиях физического характера в отношении усыновленного сына Мэддокса. Отец якобы поднял руку на сына во время ссоры на борту частного самолета 2016 года. После рассмотрения уголовного производства ФБР оправдало актера и отвергло грязные обвинения. Однако, как утверждают в прессе, именно этот инцидент привел к окончательному расколу супругов.



Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото Fox News

"Он все еще отчаянно хочет положить конец всему этому безобразию. Самое большое беспокойство Брэда – примириться с детьми и решить все мирно ради него и Анджелины. Этот отвратительный процесс длился слишком долго, и его самое большое желание – выяснить как можно больше вопросов за пределами зала суда. Что бы ни решил судья, они будут совместно воспитывать детей до конца своей жизни", – сообщали инсайдеры ранее.

Отметим, что к новому судебному разбирательству Анджелина Джоли готовится очень тщательно и даже пыталась отстранить судью, который ведет дело о ее разводе с Брэдом Питтом. Знаменитость утверждала, что судья Джон Аурдеркирк имел скрытые связи с ее экс-мужем, что может отразиться на справедливости решения. Однако Верховный суд Калифорнии отказал актрисе.