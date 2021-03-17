Анджелина Джоли располагает доказательствами домашнего насилия со стороны Брэда Питта, – СМИ
Уже более четырех лет голливудские экс-супруги пытаются решить в суде вопрос опеки над шестью общими детьми. Накануне нового рассмотрения дела Анджелина Джоли дала указание своим адвокатам готовить доказательства того, что она подвергалась домашнему насилию со стороны Брэда Питта.
Источник:The Sun
Вскоре состоится очередное судебное разбирательство дела по опеке над детьми Брэда Питта и Анджелины Джоли. Актер настаивает на равной физической и юридической опеке над детьми, однако звезда ленты "Малефисента" категорически против требований бывшего мужа, поэтому судебная тяжба продолжается. Однако дело может привести к громкому скандалу в Голливуде, ведь многодетная мамочка планирует представить доказательства того, что подвергалась домашнему насилию.
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Анджелина Джоли готова предоставить доказательства домашнего насилия
Как говорится в источнике, 12 марта актриса подала судебные документы, предложив рассмотреть показания относительно домашнего насилия. Однако имя экс-супруга Брэда Питта она пока не указала. Так, Анджелина Джоли планирует предоставить видео и показания очевидцев, которые готовы подтвердить, что она была жертвой домашнего насилия. О каких именно инцидентах идет речь, пока неизвестно.
Стоит добавить, что ранее звезда уже обвиняла Брэда Питта в действиях физического характера в отношении усыновленного сына Мэддокса. Отец якобы поднял руку на сына во время ссоры на борту частного самолета 2016 года. После рассмотрения уголовного производства ФБР оправдало актера и отвергло грязные обвинения. Однако, как утверждают в прессе, именно этот инцидент привел к окончательному расколу супругов.
Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото Fox News
"Он все еще отчаянно хочет положить конец всему этому безобразию. Самое большое беспокойство Брэда – примириться с детьми и решить все мирно ради него и Анджелины. Этот отвратительный процесс длился слишком долго, и его самое большое желание – выяснить как можно больше вопросов за пределами зала суда. Что бы ни решил судья, они будут совместно воспитывать детей до конца своей жизни", – сообщали инсайдеры ранее.
Отметим, что к новому судебному разбирательству Анджелина Джоли готовится очень тщательно и даже пыталась отстранить судью, который ведет дело о ее разводе с Брэдом Питтом. Знаменитость утверждала, что судья Джон Аурдеркирк имел скрытые связи с ее экс-мужем, что может отразиться на справедливости решения. Однако Верховный суд Калифорнии отказал актрисе.
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