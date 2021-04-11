Злата Огневич прокомментировала победу в шоу "Маска": сеть возмущается
В субботу, 10 апреля, состоялся масштабный финальный выпуск шоу "Маска". Победу в проекте одержало Солнце, за маской которого скрывалась певица Злата Огневич. Она поделилась эмоциями от громкого триумфа и публично поблагодарила всю команду, однако сеть не сдерживает негодования.
Источник:инстаграм Златы Огневич
Звезда наконец сняла маску Солнца и обнародовала, что именно она скрывалась за этим ярким персонажем. Она назвала свой наряд на шоу "Маска" костюмом мечты, которому нет равных. Злата Огневич выразила восторг от экспериментов и интересных аранжировок, благодаря которым нашла в себе много новых голосов.
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Маска! Я люблю тебя. Так, Солнце! Победа! Мы сделали это вместе. 990 минут взрывной феерии,
– эмоционально написала артистка.
Злата Огневич поблагодарила продюсеров за уникальную возможность участия в "фантастическом и невероятном шоу "Маска", которое делает жизнь украинцев ярче".
Грандиозный финал прокомментировала и Оля Полякова в своем инстаграме. Звездный детектив призналась, что все участники открылись для нее по-новому, а больше всего эмоций вызвала именно Злата Огневич в костюме Солнца.
"Злата, наше Солнце, ты держала нас в постоянной интриге до последнего и показала всем, насколько твой талант многогранен. Браво! И твоя победа пришла к тебе абсолютно заслуженно", – подчеркнула Оля Полякова.
Не ответить на такую похвалу победительница не смогла, поэтому комплименты посыпались и в адрес Поляковой. "Оля, ты просто бомба-петарда! Яркая и эмоциональная. Спасибо за твою поддержку в каждом эфире", – написала Огневич.
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Реакция сети на победу Златы Огневич на шоу "Маска"
Если звездные детективы и ведущий проекта пели дифирамбы Злате Огневич, то большинство зрителей ее победа возмутила. Публика вспомнила, что певица успела выйти на сцену в двух костюмах – Солнца и Ворона, который был приглашенным гостем 9 выпуска шоу "Маска". Поэтому подавляющее большинство пользователей считает, что Огневич выиграла обманом. Обвинения полетели и в адрес продюсеров проекта, которые прибегли к хитрым махинациям.
- "Победу не заслужила";
- "Испортить такое шоу таким финалом. Просто талант";
- "Немного лохотрон вышел";
- "Поздравлять с обманом? Позорище. Не так следует за победу бороться";
- "В нашей стране у сценаристов и режиссеров мозги давно высохли. Поэтому я не удивлена, что наше телевидение уверенно идет ко дну";
- "Солнце, конечно, самое лучшее было, но такие махинации";
- "Так нечестно, зачем было путать нас Вороном, ни в одном сезоне такого не было, посмотрите аналоги других стран";
- "Ничего против Златы не имею, уважаю ее творчество и ее, но так делать действительно некрасиво. Просто чтобы запутать людей и детективов, запихнуть одного артиста в две маски".
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