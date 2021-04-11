В субботу, 10 апреля, состоялся масштабный финальный выпуск шоу "Маска". Победу в проекте одержало Солнце, за маской которого скрывалась певица Злата Огневич. Она поделилась эмоциями от громкого триумфа и публично поблагодарила всю команду, однако сеть не сдерживает негодования.

Звезда наконец сняла маску Солнца и обнародовала, что именно она скрывалась за этим ярким персонажем. Она назвала свой наряд на шоу "Маска" костюмом мечты, которому нет равных. Злата Огневич выразила восторг от экспериментов и интересных аранжировок, благодаря которым нашла в себе много новых голосов.

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Маска! Я люблю тебя. Так, Солнце! Победа! Мы сделали это вместе. 990 минут взрывной феерии,

– эмоционально написала артистка.

Злата Огневич поблагодарила продюсеров за уникальную возможность участия в "фантастическом и невероятном шоу "Маска", которое делает жизнь украинцев ярче".

Грандиозный финал прокомментировала и Оля Полякова в своем инстаграме. Звездный детектив призналась, что все участники открылись для нее по-новому, а больше всего эмоций вызвала именно Злата Огневич в костюме Солнца.

"Злата, наше Солнце, ты держала нас в постоянной интриге до последнего и показала всем, насколько твой талант многогранен. Браво! И твоя победа пришла к тебе абсолютно заслуженно", – подчеркнула Оля Полякова.

Не ответить на такую похвалу победительница не смогла, поэтому комплименты посыпались и в адрес Поляковой. "Оля, ты просто бомба-петарда! Яркая и эмоциональная. Спасибо за твою поддержку в каждом эфире", – написала Огневич.

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Реакция сети на победу Златы Огневич на шоу "Маска"

Если звездные детективы и ведущий проекта пели дифирамбы Злате Огневич, то большинство зрителей ее победа возмутила. Публика вспомнила, что певица успела выйти на сцену в двух костюмах – Солнца и Ворона, который был приглашенным гостем 9 выпуска шоу "Маска". Поэтому подавляющее большинство пользователей считает, что Огневич выиграла обманом. Обвинения полетели и в адрес продюсеров проекта, которые прибегли к хитрым махинациям.